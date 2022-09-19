В Казани улицу Тукая перекроют до 7 октября

Ограничение на движение начнет действовать уже с этого вторника. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Казани из-за работ по обустройству трассы электрокабеля к жилому дому решили перекрыть движение транспорта по улице Тукая.

Так, ограничение будет действовать с 20 сентября по 7 октября. При этом, помимо проезжей части, будет закрыт и проход по тротуару около домов №88 и №102, сообщили в комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

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