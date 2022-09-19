В Татарстане «Нива» столкнулась с Toyota Highlander и ее разорвало на части, один человек погиб

ДТП произошло в тот момент, когда один из водителей решил свернуть на проселочную дорогу. Фото: МВД по РТ

19 сентября в Бугульминском районе Татарстана на 290 километре автодороги «Казань - Оренбург» произошла смертельная авария. Водитель «Нивы» с правой обочины решил свернуть на проселочную дорогу. В этот момент в отечественный внедорожник на полном ходу врезался автомобиль Toyota Highlander, который следовал в попутном с ним направлении.

Части "Нивы" раскидало по дороге Фото: МВД по РТ

От удара «Ниву» разорвало на части, которые раскидало по дороге. Ее водитель от полученных травм скончался на месте ДТП. Также травмы, правда незначительные, получили и две его пассажирки. В свою очередь в иномарки никто не пострадал.

В иномарке никто не пострадал. Фото: МВД по РТ

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