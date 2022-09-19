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Происшествия19 сентября 2022 15:42

В Альметьевске из-за горящей стиральной машины пожарным пришлось спасать двух человек

Для этого пришлось использовать специальные маски, подсоединенные к баллону ос сжатым воздухом
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: МЧС Татарстана

В этот понедельник, 19 сентября, в 16.21 пожарным поступила информация о том, что в Альметьевске на третьем этаже жилой высотки №17 по улице Нефтяников горит квартира. Как было установлено, возгорание произошло в стиральной машине, сообщили в МЧС Татарстана.

- Благодаря четким и решительным действиям пожарных из зоны плотного задымления спасены два взрослых человека при помощи масок от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, - отметили в ведомстве.

В квартире загорелась стиральная машина.

В квартире загорелась стиральная машина.

Фото: МЧС Татарстана

Несмотря на то, что площадь потушенного пожара составила всего один квадратный метр, дым заполнил чуть ли не весь подъезд девятиэтажки. К приезду пожарных семерым жителям верхних этажей удалось эвакуироваться самостоятельно. Никто не пострадал. К слову, причина самого пожара пока устанавливается.

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