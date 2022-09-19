В Казани на Булаке после восстановления подпорной стены снова смогли запустить фонтаны

Правда, пока не все из них еще работают. Фото: скриншот

Чтобы восстановить рухнувшую весной в протоку Булак подпорную стену, пришлось снизить в ней уровень воды. Из-за этого Казань на время лишилась одной из своих достопримечательностей – каскада фонтанов. Ремонт прошел удачно и уровень воды можно было снова поднять. Непростой процесс в итоге завершился, можно сказать, только недавно и фонтаны наконец, заработали.

- До конца сезона еще 1,5 месяца. Это значит, что жители и гости города смогут сделать много красивых фотографий, - сообщили в телеграм-канале комитета внешнего благоустройства Исполкома Казани.

Также отмечается, что на данный момент работают не все фонтаны, их вскоре все подключат.

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