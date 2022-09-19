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Общество19 сентября 2022 15:00

В Казани на Булаке после восстановления подпорной стены снова смогли запустить фонтаны

Работают пока еще не все из них, но местные власти обещают все исправить
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Правда, пока не все из них еще работают.

Правда, пока не все из них еще работают.

Фото: скриншот

Чтобы восстановить рухнувшую весной в протоку Булак подпорную стену, пришлось снизить в ней уровень воды. Из-за этого Казань на время лишилась одной из своих достопримечательностей – каскада фонтанов. Ремонт прошел удачно и уровень воды можно было снова поднять. Непростой процесс в итоге завершился, можно сказать, только недавно и фонтаны наконец, заработали.

- До конца сезона еще 1,5 месяца. Это значит, что жители и гости города смогут сделать много красивых фотографий, - сообщили в телеграм-канале комитета внешнего благоустройства Исполкома Казани.

Также отмечается, что на данный момент работают не все фонтаны, их вскоре все подключат.

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