В Набережных Челнах школьница за снятие порчи отдала «гадалке» 76 тысяч рублей

Мошенница получала от ребенка эти деньги частями, в течение двух недель. Фото: Мария ЛЕНЦ

В одном из мессенджеров школьница Набережных Челнов обратилась к некой «гадалке». Последняя так напугала подростка якобы наложенной на нее порчей, что та, себя не помня, за «очищение» залезла в карман родителей. Те не замечали пропажи, пока на услуги «гадалки» ребенок не потратил целых 76 тысяч рублей. Девочка переводила их аферистке в течение двух недель. Когда все вскрылось, семья обратилась за помощью в полицию. Там по данному факту возбудили уголовное дело по статье «мошенничество»

- Только за 15 сентября в полицию обратилось 14 жителей республики, которые сообщили, что они стали жертвами мошенников. По 10 указанным фактам уже возбуждены уголовные дела. Общая сумма ущерба превысил 11,2 миллиона рублей, -сообщили в МВД Татарстана.

При этом там отметили, что татарстанцы попадаются на крючок не только «гадалкам» и «экстрасенсам», но и мошенникам, сообщающим о несанкционированном кредите, и предлагающим якобы выгодные инвестиции. Также рабочей схемой обмана у преступников остается сообщение о родственниках, которые попали в ДТП и теперь им нужны деньги, чтобы откупиться.

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