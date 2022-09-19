В Казани за махинации на 42,8 миллиона рублей начали судить зам министра ГО и ЧС Татарстана

Процесс начался с оглашения обвинительного заключения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском районном суде Казани процесс по уголовному делу зам министра ГО и ЧС Татарстана Олега Степущенко начался с оглашения обвинительного заключения, после которого приступят к допросу свидетелей. Напомним, Степущенко инкриминируют мошенничество, воспрепятствование предпринимательской деятельности и злоупотребление должностными полномочиями. Чиновник свою вину в этом так и не признал. Сейчас он находится под домашним арестом, хотя сразу после возбуждения уголовного дела его для начала отправили в камеру СИЗО.

Напомним, по версии следствия, с 2013 по 2019 года одна из фирм заключила госконтракт с МЧС Татарстана на установку в городах республики речевых установок, которые, в том числе, сиреной должны были предупреждать людей о наступлении ЧС. Вот только монтаж был произведен с нарушениями и около 30% установок не работают. Хотя, как утверждается, Степущенко написал в акте приема, что все наоборот. Таким образом МЧС Татарстана был причинен ущерб на 42,8 миллиона рублей.

Кроме того, Степущенко, а также его знакомого директора одной из фирм, обвиняют и в том, что участвовал в хищении денег у компании «Территория безопасности». Как следует из материалов уголовного дела, вместе с подельником чиновник заставил компанию платить за услуги, которые сотрудники МЧС выполняли бесплатно.

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