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Общество19 сентября 2022 12:30

В Набережных Челнах продают храмовую икону XIX века за 2,5 миллиона рублей

По словам продавца, буквы, венец и оклад на ней выполнены из серебра
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам владельца, разумный торг уместен.

По словам владельца, разумный торг уместен.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Набережных Челнах продают икону Святого Апостола Петра XIX века. По словам владельца, это подлинник, который не подлежал реставрации или другим вмешательствам. За него продавец хочет 2,45 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Размер иконы 75,2 на 44,5 сантиметра. Утверждается, что буквы, венец и оклад на ней выполнены из серебра 84-й пробы.

- Имеются на иконе небольшие следы от кирзовых сапог. Видимо, в гражданскую войну в Кокшане пнули икону, но существенного вреда она не получила, все отлично, - отмечает продавец.

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