24 сентября Государственный симфонический оркестр Татарстана откроет 57-й концертный сезон

Фото: ГАСО РТ

В субботу, 24 сентября, Государственный симфонический оркестр Татарстана (ГАСО РТ) откроет 57-й концертный сезон. В преддверии дня рождения Дмитрия Шостаковича в Большом концертном зале имени Сайдашева прозвучат сочинения великого композитора.

- Это история нашей страны, она вся в его музыке. С взлетами, падениями, отчаянием, страхом, отсылом к другим мирам, — охарактеризовал наследие Шестаковича художественный руководитель и главного дирижер оркестра Александр Сладковский - Симфония №12 ре минор, «1917 год» - один из шедевров, очень редко исполняемый из-за своей сложности.

Фото: ГАСО РТ

Также на открытии сезона будет исполнен Концерт №1 для скрипки с оркестром ля минор. Вместе с ГАСО РТ выступит лауреат международных конкурсов, солист Московской государственной академической филармонии и Санкт-Петербургского Дома музыки Павел Милюков.

- С Александром Сладковским мы давние друзья. Мы с ним и его оркестром не только на концертах выступали, но и осуществляли записи и Чайковского, и Шостаковича. А выступать в Концертном зале имени Сайдашева в Казани – просто счастье! Каждый раз стремлюсь туда. Как там звучит! Стоишь в центре зала, и музыка вся вокруг тебя, — рассказал солист.

Отметим, что грядущий сезон станет для ГАСО РТ 13-ым под управлением своего художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского.

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