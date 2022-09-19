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Происшествия19 сентября 2022 12:13

В детсаду Бугульмы произошел пожар, проведена полная эвакуация

По факту произошедшего проводится прокурорская проверка
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Возгорание произошло во время проведения сварочных работ на крыше дошкольного учреждения.

Возгорание произошло во время проведения сварочных работ на крыше дошкольного учреждения.

Фото: МЧС Татарстана

Около 13:22 в понедельник, 19 сентября, в экстренные службы поступил сигнал о пожаре в Бугульме. Огонь вспыхнул в детсаду «Василек» на улице Юности, сообщили в МЧС Татарстана.

- Силы и средства Бугульминского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по рангу пожара №2, - отметили в ведомстве.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горела оконная рама и подоконник на втором этаже. Как только стало известно о ЧП, 19 сотрудников учреждения эвакуировали 71 ребенка. Воспитанников перевели в рядом стоящее здания с игровыми комнатами «Страна сказок». Персонал детсада еще до прибытия пожарных смог сам потушить пламя. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра,

В результате пожара никто не пострадал, детей быстро эвакуировали.

В результате пожара никто не пострадал, детей быстро эвакуировали.

Фото: МЧС Татарстана

В результате пожара никто не пострадал. Тем не менее прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. По данным МЧС Татарстана, предварительная причина возникновения пожара - нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

- Известно, что в момент возгорания на крыше двухэтажного здания детсада проводились сварочные работы. Надзорное ведомство совместно со специалистами даст правовую оценку соблюдению требований пожарной безопасности и при выявлении нарушений примет меры реагирования, - рассказали в надзорном ведомстве.

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