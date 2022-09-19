В детсаду Бугульмы произошел пожар, проведена полная эвакуация

Возгорание произошло во время проведения сварочных работ на крыше дошкольного учреждения. Фото: МЧС Татарстана

Около 13:22 в понедельник, 19 сентября, в экстренные службы поступил сигнал о пожаре в Бугульме. Огонь вспыхнул в детсаду «Василек» на улице Юности, сообщили в МЧС Татарстана.

- Силы и средства Бугульминского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по рангу пожара №2, - отметили в ведомстве.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горела оконная рама и подоконник на втором этаже. Как только стало известно о ЧП, 19 сотрудников учреждения эвакуировали 71 ребенка. Воспитанников перевели в рядом стоящее здания с игровыми комнатами «Страна сказок». Персонал детсада еще до прибытия пожарных смог сам потушить пламя. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра,

В результате пожара никто не пострадал, детей быстро эвакуировали. Фото: МЧС Татарстана

В результате пожара никто не пострадал. Тем не менее прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. По данным МЧС Татарстана, предварительная причина возникновения пожара - нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

- Известно, что в момент возгорания на крыше двухэтажного здания детсада проводились сварочные работы. Надзорное ведомство совместно со специалистами даст правовую оценку соблюдению требований пожарной безопасности и при выявлении нарушений примет меры реагирования, - рассказали в надзорном ведомстве.

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