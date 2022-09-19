Татарстан занял 38-ю строчку в рейтинге регионов России по ЗОЖ

Рейтинговый показатель в 2020 году был равен 63,6. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Татарстан занял 38-ое место в рейтинге регионов России по здоровому образу жизни населения за 2021 год. В этот раз республика набрала 65,8 балла, что почти на два балла больше, чем было в 2020 году, говорится в исследовании «РИА Новости».

Отметим, что количество баллов зависит от восьми показателей, среди которых: доли населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребления табачных изделий; продажи алкогольных напитков в абсолютном алкоголе; количества выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; смертности от причин, обусловленных алкоголем; доли населения, занятой на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

Особое внимание ЗОЖ уделяют жители Дагестана (98,4 балла), Чечни (94,6 балла) и Кабардино-Балкарии (86,2 балла). Хуже всего дела с этим обстоят в Камчатском крае (28,3 балла), а также Магаданской (31,4) и Еврейской (21,3) автономных областях.

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