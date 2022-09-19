Автоинспекторы Казани обнаружили в рюкзаке пассажира иномарки три килограмма наркотиков

В отношении жителя Нижегородской области возбуждено уголовное дело. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Автоинспекторы Казани остановили иномарку для проверки документов, однако пассажир легковушки так сильно нервничал, что полицейские приняли решение досмотреть его. В итоге в рюкзаке мужчины – 34-летнего жителя Нижегородской области – был обнаружен сверток с неизвестным веществом. Специалисты установили, что это наркотик общей массой около трех килограмм.

Пассажира доставили в полицию, где он объяснил, что с середины августа «работает» перевозчиком запрещенных веществ. С работодателем он связывался в одном из мессенджеров. Из города в город перебирался на попутках.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

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