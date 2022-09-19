Главным пожарным в Набережных Челнах стал Алмаз Мифтахутдинов

Ранее он был начальником Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона. Фото: администрация Набережных Челнов

Новым начальником 15 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС по Татарстану стал 33-летний Алмаз Мифтахутдинов. В понедельник, 19 сентября, новому коллективу его представил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Отметим, что ранее Мифтахутдинов был начальником Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона.

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