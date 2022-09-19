Ильсур Метшин сравнил состояние сетей «Водоканала» в Казани с ржавым дуршлагом

Градоначальник сообщил о необходимости создания целевой федеральной программы по ремонту сетей. Фото: kzn.ru

У властей Казани не хватает денег на ремонт сетей «Водоканала», а именно третьего Северного коллектора, который продолжает разрушаться. В данное время их состояние, как говорит мэр города Ильсур Метшин, хуже ржавого дуршлага. А потому на дорогах регулярно происходят провалы асфальта, считает градоначальник.

На совещании в местном Исполкоме Метшин сообщил о необходимости создания целевой федеральной программы по ремонту сетей. По его словам, на ремонт одного только Северного коллектора необходимо шесть миллиардов рублей.

Отметим, в конце августа текущего года МУП «Водоканал» публиковал тендер на ремонт злосчастного третьего Северного коллектора. На его реконструкцию должны были выделить 355 миллионов рублей. Однако закупка была отменена.

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