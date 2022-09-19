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Происшествия19 сентября 2022 11:10

Житель Чувашии захотел порадовать соседей и украл 4-метровую надувную фигуру

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Общая стоимость рекламной конструкции составляет 25 тысяч рублей. Фото: пресс-служба УМВД России по Чебоксарам

Общая стоимость рекламной конструкции составляет 25 тысяч рублей. Фото: пресс-служба УМВД России по Чебоксарам

В полицию Чебоксар поступило заявление о краже рекламной конструкции – четырехметровой надувной фигуры, находившейся у одного из магазинов по проспекту 9-й Пятилетки. Ее стоимость владелец оценил в 25 тысяч рублей.

Правоохранители установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 36-летний местный житель, который сразу после задержания признал свою вину. Мужчина объяснил, что хотел установить конструкцию во дворе своего дома по улице Хузангая, чтобы порадовать соседей.

В отношении горожанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

- Воздушная фигура возвращена законному владельцу, - говорят в УМВД России по городу.

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