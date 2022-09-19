Местами возможны грозы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 20 сентября, в Татарстане ожидается сильный дождь с ветром порывами до 20 м/с, местами возможны грозы. Об этом жителей республики заранее предупреждает местный Гидрометцентр.

Вместе с тем, в регионе будет тепло, говорят синоптики. Ночью прогнозируется от +9 до +14 градусов, днем – от +16 до +21.

Похожая погода ждет Татарстан и в среду, 21 числа. Ночью ожидается от +4 до +9, на востоке до +13 градусов, а днем – от +16 до +21. Облачно с прояснениями, местами дождливо.

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