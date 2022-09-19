21 сентября в Казани состоится ярмарка вакансий, где смогут найти работу пенсионеры

Всех желающих трудоустроиться будут ждать с 10:00 до 13:00. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В среду, 21 сентября, в региональном учебном центре на улице Зинина в Казани состоится выездная ярмарка вакансий. Мероприятие будут приурочено ко Дню пожилого человека, который ежегодно отмечается 1 октября.

В мероприятии примут участие представители кадровых служб предприятий Вахитовского района. Они расскажут о вакантных должностях, подходящих в том числе пенсионерам, а также проконсультируют горожан по вопросам трудового законодательства.

Ярмарка вакансий будет проходить с 10:00 до 13:00.

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