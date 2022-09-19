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Происшествия19 сентября 2022 12:02

На трассе в Марий Эл легковушка сбила школьницу, которая шла по краю проезжей части

Несмотря на поздний час, на одежде девочки не было световозвращающих элементов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около 18:30 в воскресенье, 18 сентября, на первом километре автодороги «Исменцы-Кукшенеры-Степанкино» в Звениговском районе 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150» сбил школьницу. Девочка шла по краю проезжей части в попутном направлении, но на ее одежде не было световозвращающих элементов.

В результате наезда подросток получила травмы и была госпитализирована.

- Обстоятельства случившегося устанавливаются, - говорят в Госавтоинспекции Марий Эл.

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