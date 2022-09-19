На трассе в Марий Эл легковушка сбила школьницу, которая шла по краю проезжей части

Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Около 18:30 в воскресенье, 18 сентября, на первом километре автодороги «Исменцы-Кукшенеры-Степанкино» в Звениговском районе 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150» сбил школьницу. Девочка шла по краю проезжей части в попутном направлении, но на ее одежде не было световозвращающих элементов.
В результате наезда подросток получила травмы и была госпитализирована.
- Обстоятельства случившегося устанавливаются, - говорят в Госавтоинспекции Марий Эл.
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