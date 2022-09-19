Экс-полицейского из Чувашии обвиняют в том, что он сломал руку человеку в ходе опроса

Преступление произошло 31 мая в квартире одного из домов по улице Эльменя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского из Чебоксар, который обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий. Преступление произошло 31 мая в квартире одного из домов по улице Эльменя.

По версии следствия, в ту ночь в полицию поступило сообщение о драке в квартире. Когда правоохранители прибыли на место, один из присутствовавших начал грубо выражать свое недовольство, матерился и отказался отвечать на вопросы. Утверждается, что в какой-то момент полицейский без предупреждения загнул руку мужчины за спину, сломав ему тем самым плечевую кость.

В скором времени обвиняемый предстанет перед Московским районным судом. Ему может грозить до 10 лет колонии, говорят в прокуратуре Чувашии.

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