Подросток из Набережных Челнов стал одним из сценаристов популярного мультсериала

Серия вышла в одном из онлайн-кинотеатров 16 сентября. Фото: кадр из мультфильма

Сын стоматолога-пародонтолога Рамили Минлекеевой из поликлиники №3 Набережных Челнов стал одним из сценаристов нового сезона мультсериала «Приключения Пети и Волка». 17-летний Роман Хоцановч принял участие в создании серии под названием «Дело о Снежной королеве».

- Для меня было очень сложно и необычно работать над этим проектом. Писать сценарий для Союзмультфильма, работая с человеком, который писал сценарии для мультиков твоего детства - это уникальный опыт. А потом смотреть эту серию и слышать из уст персонажей фразы, которые ты сам до этого прописал в сценарии. Просто вау, - приводит слова парня пресс-служба Управления здравоохранения города.

Серия вышла в одном из онлайн-кинотеатров 16 сентября.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram