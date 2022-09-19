В Чебоксарах эвакуировали учащихся электромеханического колледжа

В последний раз учебное учреждение эвакуировали 6 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в понедельник, 19 сентября, в Чебоксарах эвакуировали электромеханический колледж. Сотрудников и учащихся оперативно вывели на улицу. На место прибыли экстренные службы.

Не исключено, что причиной этого стала анонимная угроза. Подробности произошедшего устанавливаются.

Отметим, что в колледже уже ни раз случалась эвакуация. В последний раз это произошло утром 6 сентября.

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