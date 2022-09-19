За сутки в Татарстане выявили 989 новых случаев COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к вирусу составляет 3,9%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 989 новых случаев COVID-19, госпитализировали 57 зараженных и выписали 647 переболевших вирусом человек. Такие цифры в понедельник, 19 сентября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике был диагностирован 171 486 людям, 161 655 из которых выздоровели, а 2 003 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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