Летом 2022 года мероприятия в парках Казани посетили 480 тысяч человек

Горожане смотрели кино, общались с психологами, организовывали пикники, танцевали и делали еще много всего. Фото: kzn.ru

Минувшим летом в парках и скверах Казани состоялись 520 мероприятий, которые посетили 480 тысяч человек. Горожане и туристы обменивались ненужными вещами, смотрели кино, работали с психологами, встречали закаты под диджей-сеты, создавали арт-объекты, посещали стендапы, организовывали пикники и танцевали. Еще 30 мероприятий прошли в рамках программы стратегии развития Казанки.

Директор Дирекции парков и скверов столицы Татарстана Айгуль Латыпова заявила, что за сезон им удалось заработать около 80,3 миллиона рублей. Больше половины из этой суммы – 46,8 миллиона рублей – является доходом от аренды залов регистрации и посещения смотровой площадки Центра семьи «Казан».

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