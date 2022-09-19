В Чувашии в «Кроссе нации» приняли участие более 36 тысяч человек

Забеги прошли в разных возрастных группах на дистанциях от 1 до 12 километров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные в Чувашии состоялся традиционный Всероссийский день бега «Кросс нации». В мероприятиях приняли участие более 36 тысяч человек, сообщает Минспорта республики.

Массовые забеги прошли сразу в 24 район республики. В Чебоксарах соревнования состоялись на Московской набережной. Забеги прошли в разных возрастных группах на дистанциях от 1 до 12 километров. Самые быстрые были награждены дипломами и кубками Минспорта России.

- Чувашия является одним из регионов-лидеров по количеству жителей, занимающихся физической культурой и спортом. Работа в данном направлении будет продолжена - будут открываться новые спортивные объекты, в том числе и в шаговой доступности, - отметил в ходе мероприятия депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

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