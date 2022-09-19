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Общество19 сентября 2022 8:28

На завершение ремонта в детской музыкальной школе №1 в Казани направят 72 миллиона рублей

Объект должен быть сдан к 30 октября
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Осталось найти подрядчика.

Осталось найти подрядчика.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На завершение капитального ремонта Детской музыкальной школы №1 имени Чайковского в Казани выделено 72,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, на эти деньги подрядчику среди прочего предстоит отреставрировать фасад здания, заменить водопровод, внутреннюю канализацию и вентиляцию, наладить освещение, благоустроить территорию, провести сантехнические и электромонтажные работы, а также работы по монтажу охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией

Капремонт музыкальной школы должен был завершен к 30 октября текущего года.

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