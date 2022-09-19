Мошенница обманула молодую мать из Казани на 30 тысяч рублей

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: Александр ГЛУЗ

22-летняя жительница Казани обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что познакомилась в интернете с женщиной, которая предложила ей приобрести подгузники для ребенка по выгодной цене. Молодая мать поверила незнакомке и перевела ей 30 тысяч рублей, после чего аферистка перестала выходить на связь.

Когда пострадавшая поняла, что ее обманули, она сразу отправилась к правоохранителям. По факту произошедшего те возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

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