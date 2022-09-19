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Происшествия19 сентября 2022 7:11

Мошенница обманула молодую мать из Казани на 30 тысяч рублей

Аферистка пообещала продать ей подгузники по выгодной цене, но, получив деньги, пропала
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Фото: Александр ГЛУЗ

22-летняя жительница Казани обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что познакомилась в интернете с женщиной, которая предложила ей приобрести подгузники для ребенка по выгодной цене. Молодая мать поверила незнакомке и перевела ей 30 тысяч рублей, после чего аферистка перестала выходить на связь.

Когда пострадавшая поняла, что ее обманули, она сразу отправилась к правоохранителям. По факту произошедшего те возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

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