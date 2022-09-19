В казанском кафе во время драки посетители разбили посуды на 30 тысяч рублей

Одного из участников драки госпитализировали в городскую больницу.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Ночью в одном из кафе Казани произошла драка между посетителями. По оценкам владельцев заведения, участники конфликта разбили посуды на общую сумму 30 тысяч рублей, сообщает «Татарстан 24».
С целью утихомирить нарушителей на место пришлось вызвать группу быстрого реагирования. Утверждается, что в отношении дебоширов был применен газовый баллончик.
В результате драки один из мужчин получил травму головы и был госпитализирован.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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