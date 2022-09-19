Бесплатная семейная гостиница «Семья вместе» в ДРКБ Казани исполнила мечту еще одного маленького пациента

Фото: предоставлено пресс-службой

На праздники часто желают друг другу исполнения всех самых заветных желаний, но мы сами можем осуществить мечты наших друзей и подарить им счастливые улыбки. Бесплатная семейная гостиница «Семья вместе», которая находится на территории ДРКБ МЗ РТ, исполнила мечту еще одного маленького пациента больницы.

Одно из увлечений Раиля - компьютерные и мобильные игры. Мы часто видели, как он сражается со злыми монстрами, обгоняет лучших гонщиков, переживает, когда у героя заканчиваются силы, и побеждает противников. И у него появилась возможность попробовать свои силы и поучаствовать в первом этапе настоящего турнира по игре Brawl Stars в ресторане «Вкусно - и точка», сражаясь с 25 командами.

Фото: предоставлено пресс-службой

Когда мы утром желали ему «ни пуха ни пера», он с улыбкой отмахнулся: «Ааа, я не переживаю. Все будет хорошо. Главное - не напрягаться и играть в свое удовольствие». Вот с таким настроем Раиль и его команда прошли регистрацию.

Фото: предоставлено пресс-службой

На открытие турнира Артур Бахметов пожелал всем участникам удачи и легкой игры. Во время соревнования тиммейты поддерживали друг друга и радовались победам. Не обошлось и без препятствий как, сказал Раиль: «Если честно, заруба была конкретной и очень жесткой. Мы проиграли, но ничего - еще есть второй шанс!»

Фото: предоставлено пресс-службой

«Вкусно – и точка» будут ждать Раиля на следующих этапах игры Brawl Stars, которые пройдут в октябре и ноябре. И конечно же надеемся, что его команда примет участие в суперфинале, который состоится в декабре 2022 года.

Раиль поделился искренними эмоциями после игры: «У нас были сильные соперники, старше нас, но они ничуть не напугали меня и не сбили мой настрой. Я никогда не думал, что попаду на такой турнир, мне очень понравилось играть и я бы с удовольствием поучаствовал еще раз. Я получил безумное количество положительных эмоций и несмотря на то, что мы не выиграли, я считаю, что главное - это участие и полученный опыт»

- Мы очень рады, что у нас есть возможность исполнять мечты наших детей и дарить им такие счастливые и незабываемые воспоминания! - отметила директор «Семья вместе» Юлия Маркова.