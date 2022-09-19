Автомобилизация в Казани в пять раз превышает строительство дорог

К 2040 году протяженность дорог столицы Татарстана должна вырасти до 2,2 тысячи километров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние два года протяженность дорог в Казани выросла на 2% (до 1,9 тысячи километра), тогда как количество автомобилей на тысячу местных жителей – на 10% (до 375). Таким образом, можно прийти к выводу, что строительство дорог в городе ведется с пятикратным отставанием, говорят эксперты «БИЗНЕС Online».

Отметим, что, согласно планам местных властей, к 2040 году протяженность дорог столицы Татарстана вырастет до 2,2 тысячи километров. Расчет был на то, что к тому моменту на тысячу горожан будет приходиться 413 машин. Однако при сохранении динамики автомобилизации этот показатель будет достигнут уже в ближайшие годы. А следовательно, победить пробки не удастся.

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