Наиболее слабые осадки ожидаются на юго-востоке региона. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 19 сентября, в Татарстане ожидается существенное потепление, но вместе с тем продолжат идти кратковременные дожди. Днем в республике в целом прогнозируется от +22 до +27 градусов, а в Казани в частности - от +23 до +25 градусов, сообщает местный Гидрометцентр.

Наиболее слабые осадки ожидаются на юго-востоке региона. В других районах, в том числе и в Казани, прогнозируются грозы.

Утром местами наблюдался туман с ухудшением видимости до 500 метров. Подобное возможно и днем.

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