Казанский «Рубин» обыграл астраханский «Волгарь» со счетом 3:2

Команды встретились на поле «Ак Барс Арены» в 10-м туре Первой Лиги. Фото: rubin-kazan.ru

В воскресенье, 18 сентября, на поле «Ак Барс Арены» в Казани в 10-м туре Первой Лиги встретились местный «Рубин» и астраханский «Волгарь». Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Главный тренер команды Леонид Слуцкий назвал первые полчаса матча лучшими в сезоне. Однако после были и помарки.

- Нужно играть так, чтобы у соперника даже не было ни одного шанса. Те пропущенные мячи и то, как мы играли, имея большое преимущество и по счету, и численное, вызывает вопросы для столь опытной команды, - заявил Слуцкий, отметивший, что играть нужно «более солидно».

Счет в матче открыл полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев, еще два мяча в ворота соперников отправили полузащитник Дмитрий Кабутов и нападающий Виталий Лисакович.

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