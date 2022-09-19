Казанский «Ак Барс» в Москве разгромил «Спартак» со счетом 4:1

«Барсы» поднялись на второе место в турнирной таблице «Востока», набрав 11 очков.

В воскресенье, 18 сентября, в рамках чемпионата КХЛ в Москве встретились казанский «Ак Барс» и местный «Спартак». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу гостей.

Счет открыл защитник «барсов» Василий Токранов. Вторую шайбу в ворота соперников забросил нападающий Александр Радулов. Так, первый период закончился со счетом 0:2 в пользу казанцев.

Во втором периоде «Ак Барс» не смог забросить ни одну шайбу, хотя владел преимуществом. Однако не сделал этого и «Спартак».

Москвичи заработали один свой гол только в третьем периоде. Правда, то же сделали и казанцы. В итоге игра закончилась со счетом 1:4 в пользу «Ак Барса».

Отметим, что в составе казанцев теперь снова можно видеть капитана Даниса Зарипова, а вот форвард Никита Дыняк впервые за сезон не вышел на лед.

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