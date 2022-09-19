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Общество19 сентября 2022 5:48

В ДУМ Татарстана опровергли информацию о своем желании войти в состав Центрального ДУМ

Ранее соответствующее заявление сделал верховный муфтий России Талгат Таджуддин
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Духовное управление мусульман региона продолжит свою деятельность как самостоятельная религиозная организация.

Духовное управление мусульман региона продолжит свою деятельность как самостоятельная религиозная организация.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Центрального ДУМ России Талгат Таджуддин заявил, что Духовное управление мусульман Татарстана хочет войти в состав его муфтията. В ходе проповеди в Первой соборной мечети Уфы он отметил, что соответствующее желание изъявили как муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин и все 1,5 тысячи мечетей региона, так и раскольники.

Однако сам Камиль хазрат Самигуллин рассказал «БИЗНЕС Online», что у него нет желания вернуться в состав Центрального ДУМ. Он уважает Талгата хазрата Таджуддина как человека, сделавшего многое для возрождения ислама в стране, но ДУМ республики продолжит свою деятельность как самостоятельная религиозная организация.

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