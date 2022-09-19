В ДУМ Татарстана опровергли информацию о своем желании войти в состав Центрального ДУМ

Духовное управление мусульман региона продолжит свою деятельность как самостоятельная религиозная организация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Центрального ДУМ России Талгат Таджуддин заявил, что Духовное управление мусульман Татарстана хочет войти в состав его муфтията. В ходе проповеди в Первой соборной мечети Уфы он отметил, что соответствующее желание изъявили как муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин и все 1,5 тысячи мечетей региона, так и раскольники.

Однако сам Камиль хазрат Самигуллин рассказал «БИЗНЕС Online», что у него нет желания вернуться в состав Центрального ДУМ. Он уважает Талгата хазрата Таджуддина как человека, сделавшего многое для возрождения ислама в стране, но ДУМ республики продолжит свою деятельность как самостоятельная религиозная организация.

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