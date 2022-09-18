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Происшествия18 сентября 2022 13:10

Жительницу Казани от реального срока за мошенничество с косметикой спас ребенок

Жертвами женщины стали 12 человек из разных регионов России
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Попавшаяся на обмане женщина полностью признала свою вину.

Попавшаяся на обмане женщина полностью признала свою вину.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Казани суд признал 33-летнюю горожанку виновной в мошенничестве. Ее жертвами стали 12 жителей разных регионов России, им был причинен ущерб на 78 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Татарстана.

- Свою вину женщина признала и частично возместила причиненный ею ущерб. С учетом наличия у нее малолетнего ребенка было назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Данное решение суда пока не вступило в законную силу, - отметили в надзорном ведомстве.

Было доказано, что с мая 2020 года по июнь 2021-го жительница Казани через свою страницу в соцсети предлагала всем желающим купить у нее уходовую косметику. Но как только покупатели перечисляли ей деньги, она тут же переставала выходить на связь. Полученные средства женщина присваивала себе.

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