Жительницу Казани от реального срока за мошенничество с косметикой спас ребенок

Попавшаяся на обмане женщина полностью признала свою вину. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Казани суд признал 33-летнюю горожанку виновной в мошенничестве. Ее жертвами стали 12 жителей разных регионов России, им был причинен ущерб на 78 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Татарстана.

- Свою вину женщина признала и частично возместила причиненный ею ущерб. С учетом наличия у нее малолетнего ребенка было назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Данное решение суда пока не вступило в законную силу, - отметили в надзорном ведомстве.

Было доказано, что с мая 2020 года по июнь 2021-го жительница Казани через свою страницу в соцсети предлагала всем желающим купить у нее уходовую косметику. Но как только покупатели перечисляли ей деньги, она тут же переставала выходить на связь. Полученные средства женщина присваивала себе.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram