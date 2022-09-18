В Казани трех иностранцев будут судить за обман пенсионеров на 2,5 миллиона рублей

Мошенники звонили пенсионерам с мобильных телефонов. Фото: Александр ГЛУЗ

Трое граждан ближнего зарубежья в возрасте от 27 до 34 лет попались на телефонных звонках казанским пенсионерам. В мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Его расследование на данный момент уже завершено, обвинительное заключение утверждено и все материалы направлены в Приволжский районный суд Казани, сообщили в прокуратуре Татарстана.

- Все трое фигурантов дела сейчас находятся под стражей. Свои вину они так и не признали, - отметили в надзорном ведомстве.

Как установило следствие, в августе прошлого года злоумышленники звонили по телефону пенсионерам и сообщали, что их родственники якобы устроили ДТП и в отношении их возбудили уголовные дела. Для того, чтобы решить вопрос полюбовно без суда и следствия требовалась деньги. Пожилые люди, опасаясь за судьбу родственников, передавали мошенникам наличные через курьерскую службу такси. Всего от их действий пострадали шесть жителей Казани в возрасте от 77 до 97 лет, причиненный им ущерб, превысил 2,5 миллиона рублей.

В ходе расследования этого уголовного дела правоохранители выяснили, что полученные от потерпевших деньги аккумулировались у одного из злоумышленников. Который впоследствии распределял их между остальными своими подельниками. Последние в это время находились в Москве. Теперь же все они помещены в камеры казанского СИЗО.

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