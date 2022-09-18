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Политика18 сентября 2022 11:09

Рустам Минниханов прилетел в Иран

Глава Татарстана прибыл туда с делегацией от республики, чтобы активизировать сотрудничество с дружественной страной
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Посещение Ирана проходит в рамках рабочего визита главы Татарстана.

Посещение Ирана проходит в рамках рабочего визита главы Татарстана.

Фото: Алина НИЗАМОВА

В это воскресенье, 18 сентября, глава Татарстана Рустам Минниханов вместе с делегацией от республики прибыл с рабочим визитом в Иран. Самолет с ним приземлился в аэропорту города Тебриз. У трапа Минниханова встретил губернатор провинции Восточный Азербайджан.

- Мы с удовольствием воспользовались вашим приглашением и прибыли с делегацией для того, чтобы активизировать нашу работу по ряду направлений, - сказал при встрече Рустам Минниханов.

В свою очередь губернатор Восточного Азербайджана отметил, что отношения с Татарстаном могут стать примером сотрудничества для регионов России и Ирана.

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