В Татарстане за неделю огурцы подорожали на 8,33%

В отличие огурцов помидоры в республике только потеряли в цене. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше всего за прошедшую неделю – с 5 по 12 сентября, в Татарстане подорожали именно огурцы – на 8,33%. За килограмм в среднем теперь просят 60,77 рубля, гласят официальные данные Татарстанстата.

Также за указанную неделю в регионе в цене выросла колбаса полукопченая (на 2,21%) – теперь килограмм стоит 505,15 рубля, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 2,11%) - сейчас за килограмм придется отдать в среднем 74,58 рубля, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности (на 1,92%) – литр стоит 87,87 рубля, вермишель (на 1,48%) – стоимость килограмма увеличилась до 73,65 рубля, куриные яйца (на 1,28%) – за десяток теперь в среднем просят 61,11 рубля.

Вместе с тем в Татарстане с 5 по 12 сентября подешевели репчатый лук (на 15,95%) – цена упала до 29,31 рубля за килограмм, картофель (на 10,34%) – стоимость одного килограмма снизилась до 24,46 рубля, морковь (на 9,99%) – падение до 27,62 рубля за килограмм, свекла (на 4,47%) – снижение до 27,51 рубля за килограмм, белокочанная капуста (на 3,99%) – цена упала до 17,15 рубля за килограмм.

Кроме того, потеряли в стоимости баранина, свинина, сардельки с сосисками, куры, сливочное и подсолнечное масло, а также детские мясные и фруктово-ягодные консервы, творог, сахарный песок, пшеничная мука, помидоры, яблоки и бананы. В среднем цена на них упала на 1,64%.

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