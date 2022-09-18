За последние судки в Татарстане зафиксировали 991 новый случай коронавируса

Всего же в Татарстане инфекция был обнаружена у 170 479 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане, по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние отчетные суки зафиксировали 991 новый случай заражения. Было госпилизировано 86 инфицированных. Кроме того, за эти сутки от коронавируса излечились 974 пациента.

Всего же в Татарстане инфекция был обнаружена у 170 479 человек, 161 008 из них смогли выздороветь, а 2 003 скончались в результате болезни.

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