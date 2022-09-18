В Татарстане повысили зарплаты сотрудникам четырех госучреждений

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Фото: Мария ЛЕНЦ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2023 года повышается размер ежемесячного оклада сотрудников следующих госучреждений: хозяйственное управление при Кабмине республики, загородный комплекс «Боровое Матюшино», гостевой дом при управлении делами президента Татарстана, историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль».

Так, в частности, должностной оклад специалистов хозяйственного управления при Кабмине республики будет проиндексирован в 1,061 раза, то есть до 12 688 рублей.

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