В Дрожжановском районе иномарка перевернулась на крышу, погибла женщина-водитель

ДТП произошло вечером. Фото: прокуратура Татарстана

17 сентября около 17.20 в Дрожжановском районе на 14 километре дороги «Казань – Ульяновск – Старое Дрожжаное» произошло смертельное ДТП.

Легковой автомобиль Renault Stepway

Под управлением 49-летней женщины, по предварительным данным, влетел с дороги в кювет и перевернулся на крышу. Водитель получила травмы не совместимые с жизнью и скончалась на месте аварии еще до приезда «скорой помощи».

- На место происшествия выезжал и.о. прокурора Дрожжановского района Владимир Корухов. Проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняются, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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