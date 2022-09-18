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Происшествия18 сентября 2022 7:46

В Набережных Челнах полиция нашла школьников, которые издевались над сверстником, изображая половой акт

Среди них, как ни странно, оказалась одна девочка
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Поведение детей возмутило горожан, полиций тут же начала их поиск.

Поведение детей возмутило горожан, полиций тут же начала их поиск.

Фото: скриншот

На этой неделе в пабликах Набережных Челнов выложили кадры того, ка к несколько малолетних школьников на улице издеваются над сверстником – пинали, хватали за шею, а также изображали половой акт. Причем среди них была одна девочка. Горожан возмутила данная ситуация, а полиция принялась устанавливать личности детей.

В итоге всех школьников вычислили. Х личности были установлены, детей вместе с родителями пригасили в отделение полиции для проведения с ними профилактической беседы, сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на УМВД Набережных Челнов

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