В Набережных Челнах полиция нашла школьников, которые издевались над сверстником, изображая половой акт

Поведение детей возмутило горожан, полиций тут же начала их поиск. Фото: скриншот

На этой неделе в пабликах Набережных Челнов выложили кадры того, ка к несколько малолетних школьников на улице издеваются над сверстником – пинали, хватали за шею, а также изображали половой акт. Причем среди них была одна девочка. Горожан возмутила данная ситуация, а полиция принялась устанавливать личности детей.

В итоге всех школьников вычислили. Х личности были установлены, детей вместе с родителями пригасили в отделение полиции для проведения с ними профилактической беседы, сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на УМВД Набережных Челнов

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram