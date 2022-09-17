Самолет Ижевск-Москва вынуждено приземлился в Нижнекамске из-за тумана

Как только погода нормализовалась, самолет снова вылетел в Москву.
Фото: Алина НИЗАМОВА
В ночь на 17 сентября самолет, летевший из Ижевска в Москву (Шереметьево), из-за тумана был вынужден приземлиться на запасном аэродроме Нижнекамска (Татарстан).
- Осенью существует риск появления туманов и в связи с этим нарушения регулярности полетов, - прокомментировал произошедшее в своем телеграм-канале гендиректор АО «Ижавиа» Александр Синельников.
Как только погода нормализовалась, самолет из Ижевска снова вылетел в Москву.
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