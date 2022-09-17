В Татарстане тепло пустили в 16% от всех жилых домов

В каждом городе и районе решение о начале отопительного сезона принимают местные власти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Батареи начали греть жильцов квартир в 2 817 домах республики, что составляет 16% от их общего числа. Кроме того, тепло подается сейчас в 518 школ, 833 детсада и 1 073 медучреждения, сообщил 17 сентября на республиканском совещании министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

По его словам, на данный момент управляющие компании уже оформили паспорта готовности к началу отопительного сезона для 17 475 многоквартирных домов. Еще не получили их в Татарстане 190 домов.

При этом в каждом городе и районе решение о начале отопительного сезона принимают местные власти. Так, в Казани тепло в жилые дома решили пустить 20 сентября, а в Набережных Челнах – 26 сентября.

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