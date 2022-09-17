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Здоровье17 сентября 2022 11:02

В Татарстане за прошедшие сутки выявили 996 новых случаев заражения COVID-19

Уровень коллективного иммунитета к инфекции в республике составляет 3,9%
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
За все время в Татарстане эта инфекция была обнаружена у 169 506 человек.

За все время в Татарстане эта инфекция была обнаружена у 169 506 человек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 996 новых случаев заражения COVID-19, в 100 из них пациентам понадобилась госпитализация. Также за эти отчетные 24 часа выздоровело 1 829 некогда инфицированных людей, гласят данные федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Также, по его информации, за все время в Татарстане эта инфекция была обнаружена у 169 506 человек, 2003 из которых скончались в результате болезни. Отметим, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в республике по-прежнему остается низким – 3,9%.

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