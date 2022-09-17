В Альметьевске завершилась паблик-арт программа «Сказки о золотых яблоках»

Фото: предоставлено пресс-службой

Результатом заключительных событий проекта «Сказки о золотых яблоках» в Альметьевске стали персональные уличные работы жителей города из мозаики в рамках лаборатории «Almet mosaic» арт-группы «Фрукты» и совместный мурал «Элмәт жэннэт/Альметьевск рай», созданный под руководством известной художницы из Екатеринбурга Натальи Пастуховой. Мурал украсил фасад здания ТК «Юлдаш» (ул. Герцена, 1А/2 ) и теперь встречает гостей и жителей города со стороны автовокзала.

Наталья Пастухова, художница (Екатеринбург):

«Работа расположена на территории автовокзала. Это место, где люди встречаются и расстаются. Я решила изобразить встречу мужчины и женщины, а также теплые образы конца лета, которые они привезли с собой с дач и из деревень. Тут и сумка, полная гладиолусов, и яблоки, рассыпанные по траве, и подсолнухи, склонившие головы под тяжестью созревших семечек. Урожай теплых дней»

Фото: предоставлено пресс-службой

В свою очередь итогом четырёхдневной совместной лаборатории арт-группы «Фрукты» (Пермь) и художника-мозаичиста Rastvornadomu (Ростов на Дону) «Almet mosaic» стали целых 6 уличных работ, которые создали сами жители, взглянув на город как стрит-арт художники и освоив необычную технику создания уличной мозаики.

Фото: предоставлено пресс-службой

Одна из участниц приехала на лабораторию даже из другого города - из Набережных Челнов. Теперь внимательные прохожие Первого посёлка смогут обнаружить зонтик под дождём, маяк, котика в окне, включенную лампочку, сосульки, вентиль на сточной трубе и девушку на сёрфе - казалось бы в самых неожиданных местах, но очень подходящих по смыслу и сюжету, если на минутку остановиться и оглядеться вокруг.

- Очень радостно в этом сезоне видеть не только новые лица на наших лабораториях и мастер-классах (а в этом году они были даже из других городов), но и постоянных участников, которые с нами с 2018 года. Очень ценно, что, побывав на мастер-классе во дворе, жители приходят на другие мероприятия. Например, ребята с мастер-класса Кристины Евстигнеевой почти всем составом пришли рисовать мурал с Натальей Пастуховой, да еще и маму привели, которая в результате приняла самое активное участие в процессе создания работы. Для нас важен и ценен каждый участник наших мероприятий. Ничто так не объединяет как совместный творческий процесс, который меняет город или двор, - говорит куратор паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» Екатерина Удалова. - За пять лет реализации проекта, даже по примерным подсчетам, мы провели для жителей Альметьевска около 100 образовательных офлайн и онлайн мероприятий - от мастер-классов и лабораторий известных художников, лекций ведущих экспертов, историков и искусствоведов до веломаскарадов, спектакля-карнавала, перфомансов и нетривиальных открытий арт-объектов. Создание совместного мурала с жителями, который встречает приезжающих в город, - прекрасное и логичное завершение этой большой программы.

Фото: предоставлено пресс-службой

Подобные коллаборации - очень важное и масштабное направление паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» которая была рассчитана на пять лет и направлена на знакомство самых разных аудиторий с современным искусством, вовлечение их в волшебный процесс творчества.

Отдельного внимания среди них заслуживают социально значимые проекты, такие как мастер-класс команды «С.Л.У.Х.» для детей с нарушением слуха и их родителей, творческая встреча музыканта Андрея Малого (Мистер Малой) и мастер-класс по флюид-арту Юлии Петровой с пациентами закрытого реабилитационного центра. В этом сезоне - это тренинги по работе с глухой и слабослышащей аудиторий для гидов по сказкам и сотрудников культурного центра Альмет, а также создание видео-гида на Русском жестовом языке по знаковым работам программы.