Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил востребованность сельхозярмарок среди жителей республики

Только, за первый день торговли на них было продано товара на 78 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ровно неделю назад в Татарстане снова начали работать осенние сельхозярмарки, где, в том числе жители Казани, могут по сниженным ценам купить сезонные овощи и другую продукцию от местных фермеров. Низкой стоимости, по сравнению с магазинами, удается добиться тем, что продавцам на ярмарках предоставляют бесплатные места, а также могут помочь с доставкой товара.

- Мы видим, что ярмарки востребованы, -сказал в эту субботу на республиканском совещании глава Татарстана Рустам Минниханов. - Они будут проходить до 24 декабря. К сельчанам, которые приехали с продукцией, должно быть очень внимательное отношение. Это требует и материальных затрат. Мы эту работу поддерживаем, поощряем. Люди уже привыкли к ярмаркам. Качество продукции, цены – надо внимательно за этим следить.

Так, в Казани сельхозярмарки проходят на 14 площадках, в Набережных Челнах – на двух площадках, в Нижнекамске – на трех площадках, в Зеленодольске – на двух площадках. Только, за первый день (10 сентября) торговли на них по всей республике было продано товара на 78 миллионов рублей.

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