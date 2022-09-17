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Общество17 сентября 2022 9:38

Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил востребованность сельхозярмарок среди жителей республики

Осенние распродажи от местных фермеров стартовали 10 сентября
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Только, за первый день торговли на них было продано товара на 78 миллионов рублей.

Только, за первый день торговли на них было продано товара на 78 миллионов рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ровно неделю назад в Татарстане снова начали работать осенние сельхозярмарки, где, в том числе жители Казани, могут по сниженным ценам купить сезонные овощи и другую продукцию от местных фермеров. Низкой стоимости, по сравнению с магазинами, удается добиться тем, что продавцам на ярмарках предоставляют бесплатные места, а также могут помочь с доставкой товара.

- Мы видим, что ярмарки востребованы, -сказал в эту субботу на республиканском совещании глава Татарстана Рустам Минниханов. - Они будут проходить до 24 декабря. К сельчанам, которые приехали с продукцией, должно быть очень внимательное отношение. Это требует и материальных затрат. Мы эту работу поддерживаем, поощряем. Люди уже привыкли к ярмаркам. Качество продукции, цены – надо внимательно за этим следить.

Так, в Казани сельхозярмарки проходят на 14 площадках, в Набережных Челнах – на двух площадках, в Нижнекамске – на трех площадках, в Зеленодольске – на двух площадках. Только, за первый день (10 сентября) торговли на них по всей республике было продано товара на 78 миллионов рублей.

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