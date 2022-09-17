Ушли в отпуск и на пенсию зам начальника УМВД Казани, а также начальник отдела по особо важным делам МВД Татарстана

Высокопоставленные полицейские уже написали соответствующие рапорта. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

45-летний зам начальника УМВД Казани Валерий Самотошенков сейчас находится в отпуске, после которого он не вернется на работу. Дело в том, что полицейский в свои 56 лет собрался на заслуженный отдых – на пенсию.

Также на нее после своего отпуска уйдет еще один из высокопоставленных правоохранителей республики – 45-летний начальник отдела по особо важным делам МВД Татарстана Марсель Гафаров.

Согласно источникам «БИЗНЕС Online», оба дослужились до звания полковника полиции и уже написали рапорт о своем уходе.

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