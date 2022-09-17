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Общество17 сентября 2022 9:25

Ушли в отпуск и на пенсию зам начальника УМВД Казани, а также начальник отдела по особо важным делам МВД Татарстана

Они отправятся на заслуженный отдых по собственному желанию
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Высокопоставленные полицейские уже написали соответствующие рапорта.

Высокопоставленные полицейские уже написали соответствующие рапорта.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

45-летний зам начальника УМВД Казани Валерий Самотошенков сейчас находится в отпуске, после которого он не вернется на работу. Дело в том, что полицейский в свои 56 лет собрался на заслуженный отдых – на пенсию.

Также на нее после своего отпуска уйдет еще один из высокопоставленных правоохранителей республики – 45-летний начальник отдела по особо важным делам МВД Татарстана Марсель Гафаров.

Согласно источникам «БИЗНЕС Online», оба дослужились до звания полковника полиции и уже написали рапорт о своем уходе.

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