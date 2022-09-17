Рустам Минниханов поручил продолжить работу по вакцинации жителей Татарстана от COVID-19

Он также напомнил о необходимости соблюдать меры профилактики. Фото: president.tatarstan.ru

За прошедшую неделю в Татарстане заболеваемость COVID-19 выросла в 1,6 раза. Ежесуточно специалисты начали фиксировать почти тысячу новых случаев заражений, заявил в эту субботу, 17 сентября, на аппаратном совещании глава Татарстана Рустам Минниханов.

- Все проходит без осложнений. Но ковид есть ковид. Кто болел – тот знает. Обращаю внимание коллег – необходимо продолжить работу по вакцинации и ревакцинации, - отметил Минниханов. - Прежде всего, нужно делать дезинфекцию, проветривать помещений, проводить термометрию, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в трудовых коллективах. Каждый отсутствующий на работе – это уже большая проблема. Ковид никуда не ушел. Нужно себя беречь.

Так, по данным на 16 сентября, в Татарстане от COVID-19 привились 2 миллиона 734 тысячи человек, а повторно вакцинировались 475 тысяч.

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