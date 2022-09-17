В Казани арестовали двух «платиновых директоров» финансовой пирамиды Frendex

Их отправили в камеру СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице Татарстана полицейскими были задержаны двое местных жителей – Алексей Тришаков и Азат Насыбуллин. Они стали фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве финансовой пирамиды Frendex. Как полагают следователи, мужичины активно зазывали и привлекали новых жертв, которые потом были обмануты и лишилась своих денег. Пока значится около 300 потерпевших, которым был причинен ущерб на 200 миллионов рублей.

На время следствия, мужчин, которых финансовая пирамида за их активность позиционировала как «платиновых директоров», решили отправить под арест. Соответствующее ходатайство было подано в Вахитовский районный суд Казани. Оно было удовлетворено - Тришаков и Насыбуллин пробудут в камере СИЗО до 12 ноября. Если понадобится, то им этот срок содержания под стражей могут и продлить.

Напомним, что основателей Frendex Руслана Пичугина и Дмитрия Чечулина объявили в розыск, как и других активных участников пирамиды, которые привлекали новых клиентов. В частности, речь идет о экс-телеведущей ТНВ Эльвире Мадияровой, ее супруге и отце. По некоторым данным, все трое переехали жить в Турцию еще в начале 2022 года.

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