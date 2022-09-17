КНИТУ-КХТИ определил план совместной работы с «Газпром переработкой»

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Сегодня в северной столице завершается XI Петербургский международный газовый форум. В мероприятии, посвященном ключевым направлениям развития нефтегазового комплекса, участвовали представители власти, промышленности, науки и бизнеса.

Среди участников форума – Казанский национальный исследовательский технологический университет. В рамках деловой программы мероприятия врио ректора КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков подписал план совместной деятельности с ООО «Газпром переработка».

В ближайшие 2 года компания с 4 опорных вуза, реализующие направления по технологии нефти и газа (КНИТУ, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, УГНТУ и Тюменский индустриальный университет) договорились нарастить сотрудничество в вопросах подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для предприятий ООО «Газпром переработка».

Помимо актуализации и разработки новых образовательных программ будет осуществляться практическое обучение студентов на объектах компании и развитие учебно-лабораторной базы университетов.