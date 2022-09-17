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Происшествия17 сентября 2022 7:43

В Татарстане на трассе М-7 «Волга» УАЗ насмерть сбил супружескую пару

Муж и жена думали, что будут в безопасности, когда решили перейти дорогу по «зебре»
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: прокуратура Татарстана

16 сентября в 18.50 в Пестречинском районе на 833 километре трассы М-7 «Волга» произошел смертельный наезд. 65-летний мужчина и его 66-летняя жена решили пересечь дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу – «зебре». Когда они еще находились на проезжей части их сбил автомобиль УАЗ, за рулем которого находился 36-летний мужчина. От полученных травм супруги скончались на месте происшествия.

- На место ДТП выезжал и.о. прокурора Пестречинского района Динар Чуркин. Проводится проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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